Веденской сделали предложение в эфире шоу «Судьба человека»

Анастасия Веденская приняла участие в шоу «Судьба человека». Прямо в эфире ей сделал предложение ее партнер. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Веденская встречается с актером Максимом Онищенко. Предложению она вовсе не обрадовалась. Выяснилось, что она не была в курсе участия Онищенко, и совершенно не была готова к таким событиям.

«Он не должен был приходить на передачу! Вы прикалываетесь, что устраиваете тут?!» — сказала она.

В результате актриса все же согласилась на замужество.

Ранее певец Федор Инсаров, известный публике как Feduk, женился на дочери известного ресторатора Аркадия Новикова, 29-летней Александре. Музыкант опубликовал в своем Instagram-аккаунте снимок с церемонии.

До женитьбы пара была вместе два года. В комментариях к посту коллеги артиста и фанаты поздравили возлюбленных с их днем. Добрые слова адресовали молодоженам ведущая Юлия Коваль, блогер Настя Ивлеева и другие: «Какие булочки, поздравляем», «Ура! Счастья вам», «Боже мой, с праздником!».