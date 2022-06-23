«Вечный двигатель». Певица Анастасия заявила, что Шатунов обладал потрясающими организаторскими способностями

Анастасия Минцковская, известная зрителям как Анастасия, много лет пересекалась с Юрием Шатуновым на концертных площадках. Она рассказала «360», что запомнила его как яркого человека, вечный двигатель с незаурядными организаторскими способностями.

«Уникальный человек, вечный двигатель с потрясающими организаторскими способностями. Яркий, узнаваемый», — сказала Анастасия.

Она согласилась с утверждением, что группа «Ласковый май» была прорывом для эстрады середины 1980-х.

«Это было совершенно что-то новое, не совковое. Новое, легкое, наивное. В основном их дети любили. Это было выдающееся событие», — отметила она.

Анастасия не раз пересекалась с Шатуновым на площадках.

«Очень добрый, открытый парень», — вспомнила певица.

Бывший солист группы «На-на» Владимир Левкин заявил, что запомнит Юрия Шатунова простым пацаном, который с удовольствием ел суп в компании Аллы Пугачевой.

Юрий Шатунов скончался на 49-м году жизни. Причиной, по предварительным данным, стал инфаркт. У Шатунова остались жена и двое детей.