«Вдруг это не так?» Друг Легостаева Павел Титов не захотел верить в его исчезновение | 360°

Эксклюзив 03 октября 2022, 11:42 Поделиться Telegram

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Viber «Вдруг это не так?» Друг Легостаева Павел Титов не захотел верить в его исчезновение Друг певца Легостаева Павел Титов не захотел верить в его исчезновение youtube

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Певец и автор песен Павел Титов (Паскаль), друг лидера группы «Dельта» Константина Легостаева, признался «360», что не хочет верить в его исчезновение. Прочитав новости, Титов позвонил Легостаеву, но никто не ответил.

«Я сам не знаю ничего. Телефоны отключены — и один, и другой. В соцсетях был вчера в три часа дня. <…> Сейчас новостям вообще не хочется верить. Вдруг это все не так?» — заметил певец.

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О том, что накануне во время съемок клипа «Русалка» в Сочи Легостаев пошел купаться и не вернулся на берег, сообщили СМИ. Павел Титов пояснил, что о грядущих съемках клипа он знал, но без конкретных дат.

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«Мы общались как обычные, нормальные люди, но не так чтобы каждый шаг [обсуждали]», — заметил он.

Титов добавил, что погода в Сочи вчера была хорошей — родственники, отдыхающие там, рассказали ему о тридцатиградусной жаре и «хорошем море».

Народный артист России Филипп Киркоров ужаснулся, узнав об исчезновении Легостаева.

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