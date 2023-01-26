Знаменитости 26 января 2023, 18:16 Вдову Кобзона госпитализировали из-за проблем с сердцем РЕН ТВ: вдова Кобзона попала в больницу из-за проблем с сердцем РИА «Новости»

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Вдову певца Иосифа Кобзона Нелли госпитализировали в одну из московских больниц. Об этом рассказали на сайте РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.

Нелли Кобзон 72 года. По данным источника телеканала, у нее выявили проблемы с сердцем. Точный диагноз пока не разглашается.

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Также собеседник РЕН ТВ отметил, что несколько дней назад вдова певца почувствовала недомогание и слабость. Убедившись, что лекарства не помогают, женщина обратилась за медицинской помощью.

По словам источника РЕН ТВ, вдова Кобзона находится в отделении хирургии. Туда ее направили кардиологи.

Певец Кобзон за долгую концертную карьеру удостоился многих наград. В их числе — «Народный артист СССР», «Герой ДНР» и множество других. Также в списке наград были и украинские почетные звания, однако певца их лишили в 2018 году.

В сентябре прошлого года Кобзону открыли памятник в Оружейном переулке, в Москве. Такое место выбрали неспроста: неподалеку находится парк «Эрмитаж», в котором прошло его первое сольное выступление в 1961 году.