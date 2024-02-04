Знаменитости 04 февраля 2024, 21:54 Вдову Эдуарда Хиля проводили в последний путь в Петербурге Вдову народного артиста РСФСР Эдуарда Хиля похоронили на Смоленском кладбище РИА «Новости»

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Пережившая на 12 лет своего знаменитого супруга балерина Зоя Хиль обрела последнее пристанище на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Пятый канал.

Прощание с вдовой народного артиста РСФСР Эдуарда Хиля прошло днем 4 февраля в храме Смоленской иконы Божией Матери. На церемонии присутствовали лишь близкие семьи и родные люди.

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Все годы после смерти своего мужа она занималась его наследством. Зоя Хиль устраивала концерты памяти, приводила в порядок архивные документы и помогала развиваться в творческом плане своему сыну и внуку Эдуарду Хилю-младшему. Последний пошел по стопам отца и деда, решив связать свою жизнь с музыкой.

С будущим мужем балерина познакомилась, когда танцевала в Оперной студии Ленинградской консерватории. До этого Зоя Александровна закончила училище имени Римского-Корсакова по направлению фортепиано и Вагановское училище. Женщина отказалась от карьеры балерины, чтобы стать администратором концертов супруга.

Женщину похоронили рядом с мужем. Могила Хиля находится недалеко от часовни святой блаженной Ксении Петербургской на Смоленском кладбище.