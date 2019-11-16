Вдовец Жанны Фриске показал фото с новой возлюбленной

Вдовец певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев назвал имя новой возлюбленной и показал общую с ней фотографию. Снимок он выложил в Instagram.

На фотографии Шепелев запечатлен с дизайнером Екатериной Тулуповой.

Шепелев рассказал, что их познакомили их же дети, которые ходили в один детский садик.

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«Так что, получается, что нас с Катей познакомили наши дети. Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода. Кстати, они по сей день лучшие друзья», — рассказал телеведущий.

СМИ и ранее называли Тулупову новой избранницей Шепелева. Однако до сих пор не было официальных подтверждений этой информации.

Екатерине Тулуповой 36 лет. Она родилась в Екатеринбурге, работает дизайнером. О ней мало что известно, так как женщина ведет закрытый образ жизни, выкладывает мало фотографий.

Жанна Фриске умерла в 2015 году от глиобластомы — злокачественной опухоли головного мозга. У нее остался общий с Шепелевым шестилетний сын Платон.