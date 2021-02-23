Вдовец Легкоступовой занял ее квартиру и обвинил СК в пропаже денег

Яхтсмен Юрий Фирсов, вдовец Валентины Легкоступовой, сменил замки на квартире покойной супруги и занял ее жилплощадь. Об этом в эфире программы «Пусть говорят» рассказал адвокат Сергей Жорин.

Фирсов не только забаррикадировался в квартире Легкоступовой, в которой сменил замки, но и обвинил следователей в причастности к пропаже денег из рюкзака. Яхтсмен рассказал, что в сумке лежало 30 тысяч евро, однако после визита следователей там осталось только 19 тысяч.

По мнению Жорина, вдовец Легкоступовой таким образом пытается заполучить у следователей сумку, так как Фирсов понимает, что он входит в число наследников покойной артистки. Адвокат напомнил, что Фирсов прожил в браке с Легкоступовой всего 40 дней, но при этом первый прибежал к нотариусу для получения свидетельства о вступлении в наследство.

Легкоступова скончалась в августе 2020 года после того, как была доставлена в больницу с травмой головы. Певицу дома обнаружила дочь, которая перед этим на протяжении нескольких дней не могла дозвониться до матери и начала волноваться. По словам девушки, когда она приехала, то Легкоступова и Фирсов были нетрезвы, после чего она отправила обоих в наркологическую лечебницу, которую яхтсмен покинул на следующее утро, а состояние певицы ухудшилось и ее перевели в больницу с отеком мозга. Легкоступова впала в кому и умерла, не приходя в сознание, на 55-м году жизни. Родственники певицы винят в произошедшем Фирсова.