Вдовец Легкоступовой захотел получить права на ее песни

«Фирсов, не моргнув глазом, заявил во всеуслышание, что принял решение вступить в наследство», — отметил юрист.

Фирсов и Легкоступова жили в браке 40 дней. Поэтому Жорин возмутился таким заявлением бывшего супруга певицы.

«Фирсов заявил, что он вступает в наследство, чтобы потом подарить свою наследственную массу сыну Валентины Легкоступовой», — добавил адвокат.

Окружение певицы восприняло эти слова вдовца как предлог или отговорку. По мнению Жорина, Фирсов понимает, что не имеет морального права на наследство.

Больше всего родных Легкоступовой возмутило заявление Фирсова о правах на песни в начале сольной музыкальной карьеры.

«Все были в шоке от такого заявления Фирсова. Аннета (дочь Валентины Легкоступовой — прим. ред.) просто была в ужасе от того, что себе позволяет Юрий», — сказал адвокат.

Валентина Легкоступова попала в больницу в тяжелом состоянии в начале августа. Она впала в кому и спустя несколько дней умерла. Ей было 54 года, напомнило ИА Nation News. Вскрытие показало, что музыкальная исполнительница скончалась из-за отека мозга и черепно-мозговой травмы. Дети певицы подозревают, что супруг спаивал и избивал их мать.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял расследование дела о смерти певицы на контроль.