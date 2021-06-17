Вдовец Легкоступовой рассказал о своей чистой совести

Вдовец скончавшейся в августе 2020 года Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов в очередной раз сказал, что не убивал певицу. Это уже подтвердили следователи, сообщил сайт kp.ru.

«Все интересует в рамках досужих сплетен. А вот у следователей, например, вопросы ко мне закончились», — заявил Фирсов.

По его словам, представители СК уже всех допросили. Следователи поговорили с врачами больницы, наблюдавших его и Легкоступову в последние дни ее жизни. Также они пообщались с патологоанатомами, которые сделали вскрытие ее тела. А еще следствие получило информацию от соседей по дому относительно обстановки в квартире пары.

«Нет, говорят соседи, ничего подозрительного, Валентина Валерьевна выходила покурить в подъезд, выглядела веселой, с мужем (то есть со мной) выходили в магазин в обнимочку», — рассказал Фирсов.

Семь раз отказано в возбуждении уголовного дела по факту смерти Легкоступовой. Нет состава преступления, нет криминала, отметил яхтсмен. Фирсов признался, что его совесть чиста.

Также вдовец объяснил, почему он приходит на телевидение и зарабатывает деньги на участии в программах. По мнению бывшего супруга певица, если бы он отказывался от съемок, его могли бы обвинить бы в сокрытии информации.