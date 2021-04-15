Вдовец Легкоступовой собрался продавать имущество, чтобы вернуть долги

Вдовцу певицы Валентины Легкоступовой Юрию Фирсову придется продать имущество артистки, поскольку при жизни она накопила много долгов. Об этом сообщил «Собеседник».

Легкоступова постоянно брала кредиты, рассказал Фирсов. Певица таким образом приобрела машину и квартиру, также она занимала деньги на учебу своего сына и брала микрозаймы. После ее смерти оплатить задолженности требуют с вдовца: в почтовый ящик приходят бумаги.

По словам яхтсмена, у артистки осталась внушительная сумма долга — около четырех миллионов рублей. Сейчас он размышляет, как вернуть деньги. Фирсов думает продать имущество артистки.

«Что-то из имущества, естественно, придется продать. Можно было бы машину. Но она не решит всей проблемы. Машина стоит два миллиона 600 тысяч рублей. Наверное, придется продавать и квартиру, чтобы раздать все за Валентину. Выйти в нули лично мне было бы очень хорошо», — сказал Фирсов.

Валентина Легкоступова умерла летом 2020 года, напомнил сайт eg.ru. Родные певицы считают причастным к этому Фирсова, но яхтсмен отрицает свою вину. Также в СМИ писали о пристрастии артистки к спиртному. Сейчас родственники пытаются выяснить причины смерти и понять, была ли кончина Легкоступовой несчастным случаем.