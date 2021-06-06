Вдове продюсера Арцибашева плеснули кислотой в лицо

Минувшей ночью вдове продюсера Владимира Арцибашева Анжеле Хачатурьян плеснули в лицо кислотой. Об этом сообщил Telegram-канал Life Shot.

По данным издания, происшествие может быть связано с борьбой Анжелы Хачатурьян с одной из самых элитных столичных клиник «Медицина 24/7», в которой умер ее муж.

Женщина утверждает, что смерть продюсера наступила по вине врачей. В клинику ее супруга доставили на неустановленной скорой. Родственников к нему пускать отказались. В результате Арцибашев скончался в палате. После его вдова обратилась в полицию с требованием установить причины смерти.

Проверка показала, что после дорогостоящего лечения пациенты увядали на глазах. Следствие уже получило множество доказательств о нарушениях при оказании медицинских услуг. Эксперты выяснили, что тактика лечения продюсера была неверной, несвоевременной, неадекватной и не соответствовала основному заболеванию.

Несколько дней назад было возбуждено уголовное дело. Вдову признали потерпевшей. В результате судья принял решение приостановить работу клиники на 90 дней, сообщил канал.

Продюсер Владимир Арцибашев стал известен благодаря созданию популярной в 90-е годы передачи «50 на 50». Он скончался в ноябре 2019 года. При жизни он удостоился звания Народный артист Российской Федерации.