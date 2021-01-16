Вдова звезды сериала «Метод» осталась с миллионными долгами

Вдова актера Дмитрия Гусева из сериалов «Метод» и «Глухарь» осталась после его смерти с миллионными долгами. В одиночку Светлана не может выплатить их, рассказала подруга семьи Ольга Дмитриева.

После внезапного ухода артиста из жизни Гусева осталась с двумя детьми и долгом по ипотеке. Супруги заключили договор с банком семь лет назад — оформили кредит на покупку дома. Более миллиона рублей осталось выплатить кредитно-финансовой организации.

«Света является созаемщиком, то есть несет полную ответственность перед банком», — слова Дмитриевой привел StarHit.

Вдова актера официально не работает. Женщина ведет танцевальные занятия в клубе в Образцове. В месяц у нее выходит семь-девять тысяч в качестве заработка.

Гусева хочет получить льготы по потере кормильца. Правда, с юридической точки зрения банки вправе и не пойти навстречу. Актер не застраховал свою жизнь, он получил только страховку на дом, а это должностные лица могут не взять во внимание.

Тело актера театра и кино обнаружили в машине на проезжей части 1-й Курьяновской улицы в Москве. Гусев умер 13 января, ему было 45 лет. По предположению агента артиста Марии Крыжанской, актер скончался из-за проблем с сердцем.

Гусева похоронят 16 января. Церемония прощания состоится в здании театра на проспекте Вернадского. У Гусева остались двое детей: восьмилетняя Лиза и 17-летний Денис.