    01 июля 2020, 19:00

    Вдова Виктора Проскурина назвала дату прощания с актером

    Эля Данилюк

    Прощание с актером Виктором Проскуриным может пройти в эту субботу, 4 июля. Это вероятная дата похорон. Об этом РИА «Новости» рассказала вдова артиста Ирина Хонда.

    «Завтра к вечеру будет понятно. Ориентировочно в субботу. Сейчас я только возвращаюсь в Москву, буду решать этот вопрос», — заявила Хонда.

    Она также отметила, что будет просить разрешения у московских властей провести публичное прощание. Если это будет возможно, церемония пройдет в Доме кино. Но это пока тоже не согласовано с мэрией, отметила вдова артиста.

    Виктор Проскурин умер из-за хронической обструктивной болезни легких. По словам жены, организм артиста не справился с очередным приступом, его перевели на искусственную вентиляцию легких, но врачи его не смогли спасти.

    Проскурин стал известен благодаря ярким ролям в советских фильмах «Большая перемена», «Пиковая дама», «Жестокий романс», «Выйти замуж за капитана». Он также озвучивал мультфильмы и снимался в сериалах.

    Артисту было 68 лет. Где похоронят Виктора Проскурина, пока не сообщается.