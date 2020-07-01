Вдова Виктора Проскурина назвала дату прощания с актером

«Завтра к вечеру будет понятно. Ориентировочно в субботу. Сейчас я только возвращаюсь в Москву, буду решать этот вопрос», — заявила Хонда.

Она также отметила, что будет просить разрешения у московских властей провести публичное прощание. Если это будет возможно, церемония пройдет в Доме кино. Но это пока тоже не согласовано с мэрией, отметила вдова артиста.

Виктор Проскурин умер из-за хронической обструктивной болезни легких. По словам жены, организм артиста не справился с очередным приступом, его перевели на искусственную вентиляцию легких, но врачи его не смогли спасти.

Проскурин стал известен благодаря ярким ролям в советских фильмах «Большая перемена», «Пиковая дама», «Жестокий романс», «Выйти замуж за капитана». Он также озвучивал мультфильмы и снимался в сериалах.

Артисту было 68 лет. Где похоронят Виктора Проскурина, пока не сообщается.