Вдова Талькова рассказала, почему он обзавелся газовым пистолетом

В 1991 году Тальков ушел из жизни. Его застрелили за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» во время очередного музыкального концерта. Согласно одной из версий, певец пострадал от рук администратора собственной группы «Спасательный круг». Предположительно, на курок нажал Валерий Шляфман. По сей день его не призвали к ответственности.

Жена певца подчеркнула, что лично занималась расследованием смерти мужа. Она вспомнила, что у супруга было большое число недоброжелателей, информирует сайт «Дни.ру».

Перед гибелью музыканту угрожали. По причине этого Игорь приобрел оружие. Он сделал это, чтобы защитить членов своей семьи.

«Угрозы ему поступали, но с какой стороны, я не знаю. Тогда и появился этот пресловутый газовый пистолет, он купил его для меня, опасался за нас с сынишкой, ведь на дворе были 90-е», — пояснила Талькова.

Женщина заключила, что ждет установления судом мотивов убийства своего супруга.