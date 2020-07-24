24 июля 2020, 12:00
Вдова Талькова потребовала от Азизы миллион рублей за клевету о сутенерстве
Вдова певца Игоря Талькова Татьяна подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к певице Азизе. Она требует от женщины компенсацию в размере миллиона рублей за клевету. Об этом сообщила сайту kр.ru адвокат Ирина Игнашенкова.
Летом прошлого года Азиза в телешоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» сделала громкое заявление о сутенерстве, которым якобы занимался артист.
«Азиза рассказала, как он (Тальков — прим. ред.) забрал ее из гостиницы, повез через лес к некоему криминальному авторитету. А когда она узнала и взбунтовалась, то высадил прямо в лесу из машины» — процитировало юриста РИА ФАН.
Уточняется, что Татьяна намерена судиться не только с Азизой, а еще и с ее сестрой. По словам вдовы Талькова, она поддерживала родственницу в скандальном эфире.