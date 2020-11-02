Вдова Шона Коннери рассказала о последних днях жизни мужа

Марокканско-французская художница пояснила, что в последнее время ее супруг страдал деменцией. Из-за этого его состояние ухудшилось, мужчина не всегда мог связно говорить.

«Для него это уже была не жизнь», — процитировал Роквебрун «Царьград».

Женщина добавила, что была рядом с актером, когда тот тихо умер во сне. Она подчеркнула, что это произошло тихо и спокойно.

Художница была второй супругой артиста. Пара познакомилась в 1970 году, а спустя некоторое время возлюбленные поженились. Мишелин заявила, что прожила с Коннери счастливую жизнь, и ей будет тяжело без любимого мужа.

31 октября СМИ сообщили о смерти Коннери. Ему было 90 лет. Шотландского актера называли лучшим исполнителем роли Джеймса Бонда. Его неоднократно признавали самым сексуальным и привлекательным мужчиной в мире. Причина смерти актера не называется.