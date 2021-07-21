Вдова Петра Мамонова поддержала идею его поклонников о канонизации

Вдова артиста Петра Мамонова Ольга поддержала идею поклонников причислить его к лику святых. При этом она отметила, что не будет собирать подписи, но одобряет все благие намерения его фанатов. Об этом написал Daily Storm.

«Причисляйте [Мамонова к лику святых]. Я буду только рада всему хорошему. К лику святых — так к лику святых. Давайте! Я не хочу давать подписи, всякие согласия. Делайте что-то хорошее. А плохое пусть тоже делают. Гадостей уже много было и будет. А на все хорошее — прям даю зеленый свет!» — сообщила вдова.

Актер Дмитрий Дюжев заявил, что Петр Мамонов создал образ святого. Он тот человек, который много заблуждался, но нашел силы и начал новую жизнь. Артист вспомнил фильм «Остров» и роль, которую сыграл Мамонов.