Вдова Олега Попова рассказала, как познакомилась с ним в цирке

Вдова советского и российского артиста цирка Олега Попова Габриэла рассказала, как познакомилась с ним после выступления в Германии.

«Конечно, это было на его концерте в Германии. Я не знала, кто такой Олег Попов, я шла в цирк смотреть на лошадей, которых очень любила. Мне не хватило места, он со сцены заметил, что мне некуда сесть, и попросил вынести стул из его гримерной. В антракте ведущий проводил меня к нему: я взяла автограф, а он — мой номер телефона», — вспомнила она.

Женщина призналась, что это была любовь с первого взгляда. Она отметила, что вскоре пара решила быть вместе. По словам Габриэлы, впервые ей позвонил не сам артист, а его переводчик. Потом влюбленные купили словари. Вдова пояснила, что нередко Попов демонстрировал ей свои чувства при помощи пантомимы, пишет сайт «Петербургский дневник».

31 июля Попову исполнилось бы 90 лет. Он родился в 1930 году в подмосковной деревне Вырубово. В 1943 году он начал учиться на слесаря на полиграфическом комбинате «Правда». В следующем году он стал посещать кружок акробатики во Дворец спорта «Крылья советов». Там молодой человек познакомился с цирковыми артистами. У него была прекрасная физическая форма, благодаря чему в 1950 году он окончил Государственное училище циркового искусства и начал выступать в жанре эквилибристики.

Всемирная пришла к нему с появлением образа солнечного клоуна. Артист изображал веселого парня с соломенными волосами, которые торчали из-под всем знакомой клетчатой кепки.