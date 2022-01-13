Вдова музыканта Егора Летова рассказала о выпуске неизданных записей артиста

Поклонники творчества Егора Летова в этом году смогут услышать неизданные записи музыканта. Такой новостью поделилась вдова артиста Наталья Чумакова, написало РИА ФАН со ссылкой на ее страницу в Facebook.

Она имеет ввиду материалы, которые содержатся в проекте «Посев». Наталья призналась, что при жизни ее муж не давал слушать записи того периода. Ей еще предстоит разобраться в том материале, который считался утерянным.

«Как и многое из „Посевов“, это некая компиляция из разных стихов примерно одного времени, в данном случае — предновогодних, 1983 года», — говорится в сообщении Натальи.

Музыкант, лидер «Гражданской обороны» Егор Летов скончался в 2008 году. Сообщалось, что смерть наступила в результате остановки сердца, однако позднее появилось новость, что он умер из-за острой дыхательной недостаточности, наступившей из-за отравления алкоголем. Весной прошлого года Наталью Чумакову обвинили в причастности к смерти музыканта.