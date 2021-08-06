Вдова Мамонова рассказала о жизни в нищете

Вдову музыканта и актера Петра Мамонова Ольгу Мамонову возмутили публикации СМИ о якобы богатом наследстве, которое оставил ее супруг. По словам женщины, они жили почти в нищете под угрозой отключения света за неуплату.

По ее словам, журналистам следует успокоиться насчет «богатства» Мамонова, не писать о «гигантском особняке на Верее, иномарках и квартире в центре Москвы». Он был нищим, честным человеком, не был бы он Мамоновым, если бы был богат, заявила вдова музыканта в интервью kp.ru.

Дом в деревне Епифаново, по ее словам, скорее приносит убытки — там нет газа, течет крыша, плюс траты на электричество просто огромные. Сам Мамонов хотел сделать из него приют для бедных рок-н-ролльщиков, поэтому его построили таким огромным. Но сейчас эта гора кирпичей разваливается, ее даже не продать, посетовала она.

Мамонова добавила, что все накопленные деньги артиста — это около 400 тысяч рублей на похороны, которые так и лежат на его банковской карточке. Последние 10 лет, по ее словам, муж не хотел зарабатывать деньги, а хотел только молиться Богу и даже мечтал уйти в монастырь.

Вдова добавила, что сейчас нечем кормить 20 кошек и трех собак, которых успел приютить Мамонов.