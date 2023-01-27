Знаменитости 27 января 2023, 05:08 Вдова Кобзона рассказала о своем самочувствии из больницы Kp.ru: Нелли Кобзон рассказала, что пошла на плановую проверку РИА «Новости»

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Вдова эстрадного исполнителя Иосифа Кобзона Нелли рассказала корреспонденту kp.ru, что пришла в больницу на плановую проверку. В медучреждении она осталась, чтобы «допроверяться».

«Ну, я себя пока не очень чувствую, но будет все хорошо», — призналась Нелли Кобзон.

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Вдова певца отметила, что никаких сенсаций нет, в больницу она попала с целью проведения плановой проверки. Нелли Кобзон отметила, что в их семье не принято «расслабляться, хныкать, ныть и не видеть свет в конце тоннеля».

В СМИ 26 января просочилась информация, что вдову Кобзона госпитализировали в одну из московских клиник из-за проблем с сердцем. Неназванный источник сообщил, что Кобзон перевели в отделение хирургии.

Российскому певцу Иосифу Кобзону поставили памятник в центре Москвы в Оружейном переулке. Нелли Кобзон рассказала, что место выбрали не случайно — в многоэтажке рядом с памятником он снимал комнату, когда только приехал в Москву. А в парке «Эрмитаж», который расположен за домом, у артиста было первое сольное выступление в 1961 году.