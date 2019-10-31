Вдова Кобзона подала в суд из-за долга $25 млн ее мужу

Вдова певца Иосифа Кобзона Нелли направила в суд заявление, в котором потребовала признать банкротом бизнесмена Вагифа Пейсахова. Он взял у артиста в долг 25 миллионов долларов.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы Арбитражного суда Москвы, заявление поступило 30 октября, однако его к производству пока не приняли.

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Пейсахов неоднократно брал у Кобзона деньги в долг на развитие бизнеса, но никогда не возвращал их. В 2014 году артист настоял на заключении со своим должником двух договоров найма на 25 миллионов долларов. Спустя месяц Пейсахов сообщил Кобзону, что не может вернуть ни копейки — все деньги он проиграл в карты.

Певец обратился за помощью в правоохранительные органы. В полиции выяснили, что Пейсахов и не собирался возвращать свои долги, а просто пытался обманным путем выудить у Кобзона как можно больше денег. В 2016 году бизнесмена приговорили к шести годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Суд также удовлетворил гражданский иск Кобзона на сумму 25 миллионов долларов.

Советский и российский певец Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. Ему было 80 лет.