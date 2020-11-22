Вдова Кобзона опровергла слухи об установке в Москве памятника певцу

Вдова эстрадного певца Нинель Кобзон заявила, что ничего не знает о начале подготовительных работ по установке памятника в Москве. Эта информация появилась в соцсетях.

«Впервые слышу. Планируется он (монумент — прим. ред.) уже три года, но пока ничего у меня нет, никаких на руках данных, никаких бумаг — ничего. Это я общаюсь по поводу [установки памятника], хожу, как бы инициирую это», — рассказала она радиостанции «Говорит Москва».

В соцсетях пишут, что памятник певцу и политическому деятелю могут установить в ближайшие дни в Оружейном переулке, расположенном в Тверском районе.

«В Тверском районе хотят поставить памятник Иосифу Кобзону. <…> Финансирование предполагается за счет бюджета города Москвы в размере 52 миллионов рублей», — написала муниципальный депутат района Кетеван Хараидзе на своей странице в Facebook.

Хараидзе выступила против установления, потому что не хочет, чтобы сквер был похож на Новодевичье кладбище. Большинство подписчиков ее поддержали.

Иосиф Кобзон скончался в возрасте 80 лет два года назад. Его похоронили на Востряковском кладбище, рядом с матерью.