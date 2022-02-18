Архитектор и писательница Кира Сошинская скончалась в Москве в 88 лет. Она была вдовой писателя-фантаста Кира Булычева. О смерти сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник.

«В возрасте 88 лет дома в Большом Тишинском переулке скончалась Кира Алексеевна Сошинская», — сообщил собеседник агентства.

По предварительным данным, смерть могла произойти в результате сердечной недостаточности.

Кира Сошинская была по образованию архитектором, она проектировала стадион «Локомотив», Дом Химии на Калужской, а также различные рестораны, учебные заведения.

Кроме того, она являлась переводчиком и главным художником журнала «Советский экран», работала над оформлением других изданий и книг. Так же как и муж писала книги. Среди них — «Федор Трофимович и мировая наука», «Подводный бык», «Бедолага».

Известно, что написавший цикл детских книг о девочке из будущего Алисе Селезневой Булычев, взял свой псевдоним в честь жены. Его настоящее имя — Игорь Можейко.