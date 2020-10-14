Вдова Караченцова рассказала о последних днях актера

«И я задала ему такой вопрос: „Ты очень сильно страдаешь все эти годы, что ты инвалид?“. А он говорит: „Нет. Я благодарен господу, что он мне показал не 180 градусов жизни, а 360“», — поделилась Поргина.

Караченцов напомнил ей, что знал славу и успех, когда его носили на руках после спектаклей. А испытания, которые выпали на его долю в конце жизни, воспринимал с пониманием, поскольку увидел, как живут люди.

«И он был благодарен господу Богу. Говорит: „Я вдруг такой стал счастливый“», — приводит слова Поргиной «Утро.ру».