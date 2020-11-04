Вдова Караченцова заявила, что не хочет ареста Цивина и Дрожжиной
Актриса призналась, что была лично знакома с Натальей Дрожжиной и Михаилом Цивином, периодически пересекалась с ними на разных похоронах. По ее словам, это люди странные, с «хитринкой». Она назвала все, что сейчас с ними происходит «возмездием», но при этом добавила, что не хотела бы, чтобы их посадили.
«И я рада, что это произошло. Я не хочу, чтобы их сажали и так далее, я хочу, чтобы они поняли, что воспользоваться неблагополучной для этой семьи ситуацией — это называется предательством. Даже не знаю, как поточнее сказать: не хочется ругаться плохими словами», — передает Womanhit слова Поргиной.
Людмила Поргина также сообщила, что коллеги сейчас все на стороне семьи Баталова и считают, что Дрожжина и Цивин специально вошли в эту семью с целью заработать. Эти люди воспользовались слабостью и беззащитностью, заключила актриса.
В конце октября Наталию Дрожжину и Михаила Цивина задержали по обвинению в незаконном захвате квартиры. Следствие считает, что из-за них вдова актера Алексея Баталова лишилась недвижимости. Пока актрису арестовывать не стали, а лишь избрали ей запрет на определенные действия. Расследование дела продолжается, уточняет RT.