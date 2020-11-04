Вдова Караченцова заявила, что не хочет ареста Цивина и Дрожжиной

Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина не смогла пройти мимо разгоревшегося скандала вокруг квартир имущества семьи Алексея Баталова. Она назвала произошедшее «возмездием», но выступила против ареста актрисы юриста.

Актриса призналась, что была лично знакома с Натальей Дрожжиной и Михаилом Цивином, периодически пересекалась с ними на разных похоронах. По ее словам, это люди странные, с «хитринкой». Она назвала все, что сейчас с ними происходит «возмездием», но при этом добавила, что не хотела бы, чтобы их посадили.

«И я рада, что это произошло. Я не хочу, чтобы их сажали и так далее, я хочу, чтобы они поняли, что воспользоваться неблагополучной для этой семьи ситуацией — это называется предательством. Даже не знаю, как поточнее сказать: не хочется ругаться плохими словами», — передает Womanhit слова Поргиной.

Людмила Поргина также сообщила, что коллеги сейчас все на стороне семьи Баталова и считают, что Дрожжина и Цивин специально вошли в эту семью с целью заработать. Эти люди воспользовались слабостью и беззащитностью, заключила актриса.

В конце октября Наталию Дрожжину и Михаила Цивина задержали по обвинению в незаконном захвате квартиры. Следствие считает, что из-за них вдова актера Алексея Баталова лишилась недвижимости. Пока актрису арестовывать не стали, а лишь избрали ей запрет на определенные действия. Расследование дела продолжается, уточняет RT.