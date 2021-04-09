Вдова Караченцова сравнила пенсию в 50 тысяч с голодной смертью

После смерти Николая Караченцова его вдова Людмила Поргина живет на деньги от сдачи в аренду недвижимости. Пенсии в 53 тысячи рублей заслуженной артистке не хватает.

«Я живу на эти деньги, а так бы давно умерла от голода», — заявила она в программе «Хватит слухов!» на ТВЦ.

Поргина сдает помещение под магазин.

После того как Караченцов попал в аварию, театр «Ленком» выплачивал семье актера по 200 тысяч рублей в месяц. Выплаты продолжались 15 лет. По словам директора «Ленкома» Марка Варшавера, для руководства театра это было делом чести, поскольку Караченцов был «потрясающим артистом и любимцем публики».

Пенсия, которая со всеми надбавками составляет около 53 тысяч рублей, 72-летней Поргиной кажется маленькой. Она заявила, что хотела бы получать 150 тысяч.

«Хочется что-то купить. Шапочку какую-нибудь, шляпочку, модные очочки», — заявила актриса.

Про пенсию в 150 тысяч Поргина уже говорила в прошлом году.

«150 тысяч — это нормально! С такой пенсией можно было бы выделить себе средства на поездку в Турцию. Или поехать в Париж», — рассказала актриса.