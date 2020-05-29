Вдова Караченцова рассказала, что его собака умерла в годовщину смерти актера

«В Колину годовщину умерла наша собака. Коля ее очень любил. И это было взаимно. Было видно, как она по нему скучает», — отметила вдова актера. Поэтому семья Караченцова решила взять из приюта другого четвероногого. Новая собака сейчас живет с Андреем Караченцовым на даче.

Во время режима самоизоляции сын актера живет за городом с младшей дочкой Ольгой. Они там сажают цветы и поют песни, рассказала Поргина. Девочка еще танцует в свободное время — мечтает стать балериной. Поэтому она смотрит записи Майи Плисецкой, Ольги Лепешинской, Нины Тимофеевой. А жена Андрея Караченцова Ира осталась в московской квартире со старшими детьми. Старшая внучка Поргиной Яна помогает маме, которая работает детским врачом. Пятнадцатилетняя девочка трудится волонтером. А 17-летний внук Петя готовится к экзаменам, он хочет поступить в Высшую школу экономики.

Поргина рассказала, что уже мечтает о море и живом общении с друзьями.