    29 мая 2020, 19:05

    Вдова Караченцова рассказала, что его собака умерла в годовщину смерти актера

    Алена Макаренко

    В годовщину смерти Народного артиста РСФСР Николая Караченцова умерла его любимая собака. Это случилось еще осенью, но вдова Людмила Поргина рассказала об этом только сейчас, сообщил сайт eg.ru.

    «В Колину годовщину умерла наша собака. Коля ее очень любил. И это было взаимно. Было видно, как она по нему скучает», — отметила вдова актера. Поэтому семья Караченцова решила взять из приюта другого четвероногого. Новая собака сейчас живет с Андреем Караченцовым на даче.

    Во время режима самоизоляции сын актера живет за городом с младшей дочкой Ольгой. Они там сажают цветы и поют песни, рассказала Поргина. Девочка еще танцует в свободное время — мечтает стать балериной. Поэтому она смотрит записи Майи Плисецкой, Ольги Лепешинской, Нины Тимофеевой. А жена Андрея Караченцова Ира осталась в московской квартире со старшими детьми. Старшая внучка Поргиной Яна помогает маме, которая работает детским врачом. Пятнадцатилетняя девочка трудится волонтером. А 17-летний внук Петя готовится к экзаменам, он хочет поступить в Высшую школу экономики.

    Поргина рассказала, что уже мечтает о море и живом общении с друзьями.