Вдова Караченцова прокомментировала новости в СМИ о ее нищете

В некоторых российских изданиях появилась информация о том, что Поргина живет в нищете и не может оплатить налоги.

«Это бесстыдство полное. Какое „прозябает“? Где я там прозябаю? Я то на даче, то в Москве, то с одними внуками, то со вторыми. И какое прозябание? Как я могу прозябать, когда у меня действительно и пенсия, и зарплата, и еще масса чего?» — поинтересовалась вдова Караченцова.

По словам артистки, многим пожилым людям повезло гораздо меньше, чем ей.

«У меня есть дача, у меня есть собака, кошка, попугай, мне есть чем заниматься, с кем разговаривать, с кем бродить. Есть масса людей, которые мне звонят с утра до ночи, где мы обсуждаем, читаем друг другу стихи, что посмотрели в Ла Скала, в Гранд-опера…», — добавила Поргина.

Она отметила, что позаботиться нужно о тех, кто «действительно голодает»,

«Знаете, мне иногда бывает очень грустно, когда я иду и вижу, как человек, подходя к кассе, берет одну сосиску. Руки трясутся у меня в этот момент. А о себе я говорить такого вообще не могла», — заключила актриса.