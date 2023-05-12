Знаменитости 12 мая 2023, 00:48 Вдова Караченцова попала в больницу с травмой головы Вдова Караченцова попала в больницу с травмой головы после падения на даче РИА «Новости»

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Вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова актриса Людмила Поргина неудачно упала на своей даче. Ее госпитализировали с травмой головы. Об этом сообщил Пятый канал.

Как указано в сообщении, 74-летняя артистка поскользнулась в бойлерной. Поргину уже выписали из больницы.

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Серьезных последствий от удара медики у нее не зафиксировали. Актриса уже вернулась к участию в съемках на телевидении и заявила, что она в полном порядке.

«Я выписалась, завтра закроют бюллетень, и я уже буду в театре», — сказала Поргина.

Она добавила, что врачи назвали ее «очень везучей».

Актрису Малого драматического театра Марину Гридасову нашли спустя 10 дней после пропажи в реанимации одной из больниц Санкт-Петербурга. Она вышла из своей квартиры без мобильного телефона. При этом входную дверь она оставила открытой. Соседи сообщили о пропаже артистки в полицию. Гридасова попала в больницу 2 мая, ее состояние врачи оценивали как средней степени тяжести. Актрису нашли без сознания в день пропажи, но не смогли опознать. Женщина находится в ожоговой реанимации, посещать ее пока медики не разрешают.