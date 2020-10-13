Вдова Караченцова назвала сумму «нормальной» пенсии

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина назвала размер пенсии, на которую она смогла бы нормально жить. Бюджетно отдыхать в Турции или Париже заслуженная артистка могла бы на 150 тысяч рублей в месяц, а бриллианты ей не нужны.

«150 тысяч — это нормально! С такой пенсией можно было бы выделить себе средства на поездку в Турцию. Или поехать в Париж, купив самый дешевый билет на самолет и забронировав бюджетную гостиницу», — рассказала Поргина «Собеседнику».

По ее словам, она не позволяет себе шиковать. Поргина уверена, что заработала себе достойную пенсию, так как «пахала с утра до вечера». В реальности она получает в три раза меньше с учетом надбавки за звание.

Ранее музыкант Андрей Макаревич раскрыл размер своей пенсии. Он поделился, что вместе со всеми дополнительными выплатами получает около 26 тысяч рублей в месяц. Макаревич добавил, что он и многие его друзья продолжают работать на пенсии, но не из-за нужды, а из любви к профессии.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос индексации выплат работающим пенсионерам, которую не проводят с 2016 года. Об этом пишут «Известия».