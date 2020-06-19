Вдова Хворостовского впервые после смерти мужа дала интервью

Вдова известного оперного певца Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли рассказала, как сейчас живет с детьми. Она поделилась переживаниями с другом семьи, артистом Юсифом Эйвазовым в прямом эфире в его Instagram-аккаунте.

Оперный певец отметил, что вдова Хворостовского долгое время ничего не говорила в Сети о своей жизни. Поэтому у артиста накопилось много вопросов.

Илли вместе с детьми Максимом и Ниной живет в достаточно хорошем районе Лондона. Ограничения из-за пандемии коронавируса там постепенно снимают, поэтому уже разрешено гулять и заниматься спортом. Вдову Хворостовского это очень радует.

Илли так и не смирилась со смертью мужа и до сих пор переживает по этому поводу. Однако она пытается не реагировать на резкие высказывания недоброжелателей. Например, женщину обвиняют в «слишком счастливом виде».

«Тяжело, но жизнь продолжается», — добавила оперная певица.

Илли строит планы на лето. В июле она собирается с детьми поехать на море в Италию.

Хворостовский умер осенью 2017 года. Артист больше двух лет боролся с раком мозга, напомнил сайт «Утро.ру».