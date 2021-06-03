facebook_pixel
    03 июня 2021, 15:59

    Вдова Хворостовского показала свадебные фото

    Алена Макаренко

    Вдова оперного певца Дмитрия Хворостовского, который умер четыре года назад, показала фотографии со свадьбы. Их она опубликовала в Instagram.

    Торжественное событие прошло 20 лет назад. На опубликованных кадрах Флоранс Илли-Хворостовская запечатлена в белом платье с открытыми плечами и букет цветов. Рядом с ней стоит Хворостовский.

    «Красивые! Счастливые! У настоящей любви нет конца, есть только начало», «Всегда приятно смотреть на фото Дмитрия и Флоранс», — написали поклонники в комментариях к публикации.

    Сейчас вдова развивает фонд имени Хворостовского. Недавно она рассказала, что мечтает написать книгу о своем бывшем супруге. Илли-Хворостовская не думает строить новые отношения. При этом перед смертью певец сказал ей, что не против, чтобы когда-нибудь она встретила другого мужчину.

    Народный артист России умер в октябре 2017 года, напомнило «Утро.ру». Он долгое время боролся с опухолью мозга.