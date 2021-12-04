Вдова Градского рассказала о мистическом событии после смерти музыканта

В день смерти Александра Градского произошло мистическое событие. В его доме и в театре «Градский Холл» остановились часы.

Вдова композитора Марина Коташенко рассказала об этом журналисту Никите Турчину на похоронах, сообщил портал Blitz+.

«Я могу вам сказать инсайдерскую информацию. В день его смерти остановились часы в квартире, часы в театре. Такая таинственная история», — сказал журналист.

Александр Градский умер 28 ноября. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Последнее время композитор чувствовал себя плохо, на съемки «Голоса» его привозили на носилках.

Его похоронили на Ваганьковском кладбище. Однако его предсмертное желание было иным, он хотел, чтобы его похоронили рядом с родителями на Кузьминском кладбище.

Проект «Голос» посвятят Градскому. При жизни артиста удалось записать два выпуска. Один из них вышел в эфир в пятницу, 3 декабря. Первый канал решил не закрывать проект, а довести его до конца в память о народном артисте.