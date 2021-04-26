Вдова Грачевского рассказала о планах на будущее

Вдова создателя «Ералаша» Бориса Грачевского ответила на вопросы подписчиков в Instagram. Екатерина Белоцерковская рассказала, что часто видит мужа во сне. Она не собирается больше выходить замуж, а вдохновляет ее ребенок, которому в апреле исполнился год.

По словам актрисы, после смерти Грачевского она общалась с психологом, но это не помогло.

«Возможно, мало времени прошло», — заявила она.

На вопрос, что будет с «Ералашем», Белоцерковская ответила, что он «был есть и будет», но пока что-то конкретное сказать она не может.

Рассуждая о новом замужестве, 36-летняя актриса заявила: «Моим мужем останется Боря».

Справиться с утратой ей помогает маленький сын Филипп. В остальном, по словам Белоцерковской, ее жизнь похожа на существование.

Борис Грачевский умер 14 января от осложнений, вызванных коронавирусом. Художественному руководителю «Ералаша» был 71 год.

По словам его бывшей жены Анны Грачевской, после смерти выяснилось, что ему принадлежала лишь половина ООО «Ералаш». Эту долю разделят между его вдовой и детьми от разных браков, говорила она.