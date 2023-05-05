Эксклюзив 05 мая 2023, 22:00 Вдова Горшка решила посадить осквернившую могилу ее мужа девушку. И не только Вдова Горшенева: буду требовать наказания и компенсации от осквернивших могилу мужа РИА «Новости»

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Вдова солиста группы «Король и Шут» Михаила Горшенева Ольга рассказала «360», что подала заявление в полицию на девушку, осквернившую могилу ее супруга. Она заявила, что будет требовать реального наказания.

«Я буду требовать, чтобы этого изверга не только посадили года на три, но еще пусть выплатит компенсацию в фонд моего мужа», — заявила изданию Ольга.

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Вдова Горшка указала сумму компенсации. По ее мнению, осквернившая могилу музыканта девушка должна заплатить в фонд Горшка 158 тысяч рублей.

Компания молодых людей организовала посиделки на могиле лидера группы «Король и Шут» в Санкт-Петербурге, об этом стало известно 4 мая. Молодые люди распивали алкоголь, а девушка устроила на фоне надгробного памятника эротическую фотосессию.

Фанатка Горшка Алевтина извинилась за непристойные фотографии на его могиле, но подчеркнула, что приносит извинения исключительно его семье, но не агрессивным фанатам, которые на нее ополчились.