Знаменитости 02 февраля 2024, 22:46 Вдова эстрадного певца Эдуарда Хиля умерла в Петербурге РИА «Новости»

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В Санкт-Петербурге скончалась Зоя Хиль — вдова известного советского и российского эстрадного исполнителя Эдуарда Хиля. Прощание пройдет в воскресенье, 4 февраля. Об этом сообщил храм Смоленской иконы Божией Матери в своем Telegram-канале.

«Прощание с Зоей Хиль, супругой знаменитого певца Эдуарда Хиля, пройдёт в храме Смоленской иконы Божией Матери 4 февраля в 13:30», — уточнили в храме.

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Сам Эдуард Хиль многие годы был прихожанином Смоленского прихода.

Зоя Хиль была выпускницей Ленинградского училища имени Римского-Корсакова при консерватории и Вагановского училища. Она танцевала в оперной студии Ленинградской консерватории, там же тогда работал Эдуард Хиль. Пара познакомилась во время гастролей в Курске и поженилась в 1958 году. После свадьбы Зоя Хиль посвятила себя мужу. Она оставила свою профессию и работала с Эдуадрдом — вела его концерты и помогала как балетмейстер.

Зоя и Эдуадрд прожили вместе более 50 лет — до смерти певца 4 июня 2012 года. Он похоронен рядом с часовней святой блаженной Ксении Петербургской на Смоленском православном кладбище.