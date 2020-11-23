Вдова Джигарханяна заявила, что будет рада избранию Газарова его преемником в театре

Джигарханян занимал этот пост с 1996 года. В настоящий момент артисты намерены рекомендовать на должность Сергея Газарова. С 1998 года он работает в театре режиссером. Уточняется, что просьба направлена в Департамент культуры Москвы. Помимо прочего, коллеги актера хотят изменить название театра, дав ему имя Джигарханяна.

Власова подчеркнула, что Газаров является идеальным претендентом на место художественного руководителя. Она отметила, что рада его кандидатуре.

«Когда Армен Борисович задумывался, кого сделать преемником, у него первая мысль была о Сереже. Если он согласится, дай бог. Я его видела на прощании и тогда подумала, дай бог, чтобы он согласился и начал работать с театром», — поделилась она.

Кроме этого, вдова актера хорошо отнеслась к идее присвоить театру имя Джигарханяна. Она заявила, что это большая честь.

Власова прожила с народным артистом более 50 лет. Джигарханян скончался 14 ноября на 86-м году жизни. Его похоронили 17 ноября на Ваганьковском кладбище, рядом с дочерью.