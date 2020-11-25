Вдова Джигарханяна рассказала о его последнем признании в любви

Власова отметила, что перед кончиной Джигарханян не переставал ясно мыслить. По ее словам, он все видел и все понимал. При этом актер стал грустным и слушал больше, чем говорил. Вдова артиста подчеркнула, что Армен Борисович был физически и духовно сильным человеком, но болезни начали его донимать.

Перед смертью Джигарханяна ей позвонила сиделка и рассказала о времяпровождении супруга. Находясь в инвалидной коляске, он «гулял» с помощницей. Медицинская работница сфотографировала Армена Борисовича и дала ему трубку.

«И Армен Борисович тогда сказал мне: „Люблю…“. В последний раз, когда он трубку взял, он мне снова сказал, что любит меня», — поделилась воспоминаниями Власова.

Наутро позвонил друг актера Артур и сообщил, что ее любимого человека больше нет.

Армен Джигарханян умер 14 ноября в 85 лет. Артиста похоронили на Ваганьковском кладбище 17 ноября рядом с дочерью.