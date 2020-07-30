Вдова Дмитрия Марьянова пожаловалась на анонимные угрозы

По данным «Экспресс-газеты», женщина заявила, что неизвестные обещают плеснуть кислотой ей в лицо.

«Звонит знакомый человек, у которого нет интереса как-то запугать меня или накалить ситуацию. Просто говорит: «Ксюш, есть такие слухи в твоем окружении — от тебя хотят избавиться», — пояснила Бик, признавшись, что переживает по этому поводу.