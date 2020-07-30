30 июля 2020, 12:30
Вдова Дмитрия Марьянова пожаловалась на анонимные угрозы
Ксения Бик, вдова актера Дмитрия Марьянова, рассказала, что во время судов за наследство начала получать анонимные угрозы. Об этом сообщила StarHit.
По данным «Экспресс-газеты», женщина заявила, что неизвестные обещают плеснуть кислотой ей в лицо.
«Звонит знакомый человек, у которого нет интереса как-то запугать меня или накалить ситуацию. Просто говорит: «Ксюш, есть такие слухи в твоем окружении — от тебя хотят избавиться», — пояснила Бик, признавшись, что переживает по этому поводу.