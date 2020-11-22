Вдова Баталова заявила, что не подписывала договор ренты с Цивиным и Дрожжиной

Гитана Леонтенко, вдова актера Алексея Баталова, заявила журналистам, что не подписывала договор ренты с Михаилом Цивиным и Натальей Дрожжиной. По предварительным данным, документ был оформлен в 2019 году.

«Но мне-то он (договор ренты — прим. ред.) не нужен, я обеспечена, у меня пенсия, мне государство дало, у меня квартира, я заработала все сама со своим мужем. Это квартира, которую мы приватизировали на троих — я, Маша и Алеша», — рассказала Леонтенко в интервью программе «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.

Тем временем юрист Михаил Цивин сообщил, что вдова его лично попросила заключить договор пожизненного содержания, потому что у нее ухудшилось самочувствие. По его словам, Леонтенко в 2018 году подписала при выдаче доверенности, а в 2019 году в присутствии нотариуса.

Вдова актера призналась, что действительно в этот период подписывала много документов от юриста. Они касались оформления могилы и памятника Баталова. При этом женщина добавила, что доверяла этим людям и верила словам, поэтому не все документы читала.

В конце октября семью артиста признали потерпевшей по делу о мошенничестве с имуществом. Под подозрение пали Наталия Дрожжина и ее муж Михаил Цивин.