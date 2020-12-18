Вдова Баталова написала открытое письмо Никите Михалкову

Ранее Михалков попросил адвоката Павла Астахова бескорыстно помочь семье покойного актера, которые потеряли недвижимость и крупную сумму денег после его смерти. В попытке лишить наследства Гитану Лентенко и ее дочь обвиняются актриса Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин. Астахов согласился, но вскоре вдова Баталова отказалась от его услуг, на что Никита Михалков заявил, что снимает с себя личную ответственность за юридическую помощь.

В письме Гитана Леонтенко объяснила, что присланный Михалковым адвокат занимался лишь общением со СМИ и уничтожением ее репутации.

«С экрана звучит, что я осталась без копейки денег, хотя это не так! Я лишь хочу, чтобы вернули то, что похитили. Звучит, что я якобы звоню и прошу у вас ежемесячно 300 000 рублей на проживание, что я (цитирую) „не помню, что делала пять минут назад“, что я (снова цитирую), „противодействую следствию“ и что не иду с ними на контакт», — написала она в письме.

Однако, по словам вдовы Баталовой, Астахов умалчивал, что она в этот момент болела и находилась на самоизоляции. Гитане Леонтенко также не понравилось, что адвокат без ее согласия организовал очную ставку с обвиняемыми. Это нанесло ей моральный вред, и женщина решила отказаться от услуг Павла Астахова.