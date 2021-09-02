Вдова Балабанова назвала причину смерти режиссера

Вдова режиссера Алексея Балабанова, художница Надежда Васильева, назвала причину его смерти. Об этом рассказало NEWS.ru.

Вдова режиссера сказала, что чувствует вину перед ним. Она вспомнила, что пыталась заставить его избавиться от алкогольной зависимости, но это получалось у нее плохо, поскольку алкоголиков было много в его окружении. Однако когда режиссер все же решился на этот шаг, он сделал это неправильным образом.

По словам Васильевой, Балабанов скончался от того, что резко перестал употреблять алкоголь и курить. По рекомендации врачей режиссер должен был принимать лекарства и постепенно сокращать дозу принимаемых спиртных напитков. Однако Балабанов не послушался и бросил резко, сердечная мышца не выдержала резких изменений.

«Умер он от того, что стал трезвым», — сказала Надежда Балабанова в интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой».

Алексей Балабанов, режиссер фильмов «Брат», «Жмурки», «Груз 200», скончался 18 мая 2013 года от сердечной недостаточности.