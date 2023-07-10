Знаменитости 10 июля 2023, 15:28 Вдова актера Ильи Олейникова рассказала, что каждый год заказывает панихиду в день его рождения

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Прошло уже 11 лет с тех пор, как из жизни ушел российский актер Илья Олейников. На его могиле 10 июля, в день рождения автора «Городка», собираются родные и близкие. Об этом сайту kp.ru рассказала его вдова Ирина Клявер.

В этом году актеру исполнилось бы 76 лет. Он ушел из жизни после продолжительной борьбы с раком. Раньше день рождения Ильи Олейникова праздновали всей семьей, приглашали гостей. Теперь все собираются на могиле на ежегодной панихиде. Помнят любимого артиста и поклонники, несут конфеты, камушки и даже сигареты.

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«У нас всегда в день рождения и в день памяти Илюшеньки на кладбище в час дня проходит панихида. <…> Всегда вижу, что прихожане оставляют конфеты, цветы, даже какие-то сигареты, камушки кладут. Это знаки внимания. Я отношусь к этому более традиционно — несу цветы и ухаживаю за могилой. Мы не оригинальничаем, а просто соответствуем религиозным канонам», — рассказала Ирина Клявер.

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