Вдова Абдулова Юлия впервые не пришла к его могиле на кладбище в день его рождения

День рождения актера Александра Абдулова прошел 29 мая. В этот день все друзья и близкие приходят к его могиле на кладбище, но его супруга Юлия впервые посетить его не смогла. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Актеру могло бы исполниться 69 лет. В этом году на кладбище пришли его коллеги Сергей Степанченко и Леонид Ярмольник. Они близко дружили с Абдуловым. Супруга актера Юлия впервые не смогла прийти, так как находилась в отъезде.

Кроме того, кладбище посетили и много посторонних людей, которые были поклонниками актера.

«Рак быстро его унес. Но он до последних дней верил в исцеление, боролся и говорил, что так не выйдет, что „отряд не заметил потерю бойца“», — рассказал сотрудница театра «Ленком», где играл Абдулов.

Она отметила, что в следующем году будет его юбилей — 70 лет. Театр планирует организовать к этой дате вечер памяти.

Также присутствующие рассказали, что могилу актера его друзья и почитатели посещают два раза в год: в день рождения и день смерти. В прошлый раз вместе с Юлией Абдуловой пришла певица Лариса Долина.