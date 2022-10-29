«Важно помогать людям». Ольга Бузова рассказала о целях визита в Донбасс | 360°

Знаменитости 29 октября 2022, 22:49 «Важно помогать людям». Ольга Бузова рассказала о целях визита в Донбасс Ольга Бузова назвала гуманитарную миссию целью приезда в Донбасс

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Певица Ольга Бузова приехала в Донецкую Народную Республику, чтобы принять участие в гуманитарной акции. По словам телеведущей, в Донецке она находится с гуманитарной миссией, сообщил LIFE.

Бузова рассказала, что в ДНР привезли несколько фур с гуманитарной помощью, которая «нужна для жизни любого человека».

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«Важно помогать всем людям и дарить им частичку любви. Сегодня я видела, как радовались детишки, когда видели меня. Эти улыбки и эта радость в их сердцах стоит дорогого. А у ребенка должно быть детство, ведь его не вернуть», — отметила певица.

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Ольга Бузова также рассказала, что планирует открыть досуговый центр для детей в ДНР, чтобы им было где проводить время и отдыхать. Подобная организация появится в ближайшее время, сообщили «Невские новости».

Ранее волонтер и экс-участница проекта «Дом-2» Наталья Хим назвала приезд Бузовой в Донецк закономерностью. Как отметила Хим, артистка принимала сторону Донбасса с с 2014 года, но не распространялась об этом. По ее словам, Бузова хранит у себя дома куклу в одежде с расцветкой флага ДНР.