«Важнейшее событие в жизни». Борис Юхананов рассказал о знакомстве с Владимиром Кореневым

Художественный руководитель Электротеатра «Станиславский» Борис Юхананов встречу с артистом Владимиром Коренев считает одним из главных событий в своей жизни. По его признанию, это невосполнимая утрата для театра.

«Для театра это огромная, невосполнимая утрата. Скорбь застилает сейчас и сердце, и сознание. Владимир Борисович был для меня в первую очередь великим человеком», — сообщил Юхананов «360».

С первых же дней Коренева в театре режиссер понял, что это судьбоносная встреча, и он сразу решил, что будет делать с актером большой спектакль «Синяя птица». В нем Коренев сыграл ребенка, который рассказывает всю свою жизнь. В театре продолжат показывать спектакль в память об актере.

«Он был тем человеком, который освещал жизнь театра каждый день, привносил баланс, благородство, честь и покой нашей работе. Мы все скорбим об этой утрате, но связь с ним у меня не прерывается и не прервется. Встреча с Владимиром Борисовичем была важнейшим событием в моей жизни, поэтому так больно и сложно сейчас говорить», — сказал Юхананов.

Владимир Коренев продолжал работать, несмотря на возраст. По словам режиссера, он это делал легко и удивительно, импровизировал на сцене, своим даром привносил глубочайшую интеллигентность и пронзительную чуткость в спектакли, в которых он играл в Электротеатре «Станиславский».

«Эта утрата для нас невосполнима, будто мы потеряли старшего брата и друга», — заключил Юхананов.

Соболезнования родным и близким скончавшегося актера Владимира Коренева выразил Владимир Путин.

«Его талантливые, запоминающиеся работы в кино и на театральной сцене навсегда останутся в истории российской культуры, сохранятся в сердцах зрителей разных поколений», — отметил президент.

Народный артист России умер 2 января от коронавирусной инфекции. Он сыграл главную роль в фильме «Человек-амфибия». Артист также снялся в фильмах «Свет далекой звезды», «Дети Дон-Кихота», «Сыны Отечества», «Освобождение», «Дорога в ад» и других.