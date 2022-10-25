«Важен подход и отношение». PR-продюсер рассказал, что влияет на успех бизнеса российских звезд | 360°

Эксклюзив 25 октября 2022, 03:23 «Важен подход и отношение». PR-продюсер рассказал, что влияет на успех бизнеса российских звезд Продюсер Задорнов объяснил, как артистам совмещать карьеру и бизнес

Читать 360tv в

PR-продюсер Максим Задорнов рассказал «360», что нужно делать артистам, которые, помимо карьеры на сцене, хотят открывать свое дело и успешно его развивать.

«Здесь очень важен подход и отношение, то есть нет смысла делать то, что тебе не нравится. Если ты хочешь делать только ради денег, это тоже не самый лучший подход», — рассказал Задорнов ведущей «360» Марусе Михейчик.

Реклама

В качестве одного из ярких примеров успешного совмещения карьеры артиста и бизнеса Задорнов назвал Тимура Юнусова (Тимати), который очень грамотно находит себе партнеров по бизнесу. Известный ресторатор Антон Пинский взял на себя полностью управление, а Тимати больше занимается маркетингом и промоушеном своих проектов.

Реклама

«В целом, во всех бизнесах, где участвует Тимур Ильдарович, всегда есть очень крепкий партнер. В музыки также, если ты хочешь зайти в рэп, то нужно записать фит с рэпером». Здесь ярким примером является Егор Крид, он очень много сделал для своего позиционирования как модного рэпера», — отметил Задорнов

Также продюсер объяснил, что коллаборации, которые артисты сейчас также активно используют для продвижения, это не только фиты или пиар-романы. По словам Задорнова, сюда же относятся и споры в соцсетях, в ходе них звезды всегда обмениваются аудиторией. Причем этот прием активно используют и на Западе.