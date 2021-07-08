Ватикан рассказал, в каком состоянии находится папа римский после операции

Представители Ватикана рассказали о том, в каком состоянии находится папа римский Франциск после пережитой плановой операции имптоматичного стеноза (дивертикулярной болезни кишечника). Об этом сообщили Vatican News со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.

«Сегодня утром (8 июля — прим. ред.) он прошел <…> обследование, ему сделали снимки грудной клетки и брюшной полости, результаты не выявили проблем. Святой отец продолжает плановое лечение», — передала слова Бруни «Газета.ru». Представитель Ватикана отметил, что у папы римского поднялась высокая температура. Он проведет в больнице имени Агостино Джемелли около семи дней, если не возникнет осложнений.