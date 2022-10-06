Вассерман заявил, что Илон Маск не считает Украину важным рынком | 360°

Знаменитости 06 октября 2022, 14:20 Поделиться Telegram

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Viber Вассерман заявил, что Илон Маск не считает Украину важным рынком

Читать 360tv в

Депутат Анатолий Вассерман заявил, что комментарии Илона Маска о конфликте на Украине связаны с тем, что эта страна не является для предпринимателя важным рынком. Об этом сообщило РИА ФАН.

Ранее основатель SpaceX заявил, что население восточной Украины хотело бы жить в России. По мнению Вассермана, Маск таким образом пытается пропиариться.

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«Илон Маск — блестящий мастер саморекламы. Он знает, что в пиаре полезна любая публикация, разве что кроме некролога», — заключил депутат.

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